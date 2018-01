Tyson quer se tornar um missionário Depois de apanhar do irlandês Kevin McBride e anunciar o final de sua carreira nos ringues, Mike Tyson quer se dedicar a lutas mais nobres. Ele disse que tem planos de virar missionário e que poderia trabalhar no Sudão, país do centro da África que sofre com uma guerra civil há mais de 20 anos. Tyson, que completa 39 anos no dia 29, já adiantou que não viverá mais nos Estados Unidos. "Jamais teria êxito neste país. Devo ir a algum canto do mundo. Acho que não poderia obter nada interessante aqui nos EUA. Estou muito marcado", disse ele. O homem que ganhou fama derrubando seus adversários em segundos, diz que agora quer fazer o bem. "Quero fazer alguma coisa para ajudar o próximo, me tornar útil. Gostaria de contribuir porque me sinto morto emocionalmente." Sobre a hipótese de trabalhar como missionário no Sudão, Tyson disse que tem interesse em colaborar, mas que não sabe se conseguiria ver o sofrimento do povo do país sem perder a cabeça. "A razão pela qual os afro-americanos são escravos nos Estados Unidos passa pelo fato de os árabes terem vendido os negros para os cristãos. É uma situação terrível no país. Não sei se seria capaz de realizar algum trabalho por lá sem me matar. E isso, não quero fazer", disse. O mais jovem campeão mundial dos pesados da história do boxe descartou qualquer hipótese de virar comentarista de televisão em algum canal a cabo norte-americano ou de ajudar jovens carentes em cidades americanas. "Não estou interessado neste canto de cisne. E não levo a imprensa no coração", disse. Por fim, o ex-campeão disse que quer que as pessoas o esqueçam. "Sou um homem que viveu diferentes situações. Não tenho necessidade que me aplaudam. Já fui suficientemente aplaudido na minha vida. Não me aplaudam mais." Com o fim da carreira de Tyson, o mundo dos pesos pesados segue atrás de um pugilista que consiga recuperar o prestígio da categoria, gerando lutas milionárias. O cinturão do Conselho Mundial de Boxe está com o ucraniano Vitali Klitschko, que ainda não defendeu o título em 2005. Pela Associação Mundial de Boxe, o campeão é o porto-riquenho John Ruiz. Na Federação Internacional, quem encabeça o ranking é o norte-americano Chris Byrd. Nenhum deles com carisma suficiente para atrair público aos ringues e à televisão.