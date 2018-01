Tyson recebe proposta para lutar na Itália O veterano Mike Tyson, de 37 anos, poderá voltar aos ringues no segundo trimestre deste ano para um combate contra o irlandês Kevin McBride, que deverá ser realizado na Itália, segundo informação publicada nesta quarta-feira pelo diário "La Gazzetta dello Sport". De acordo com o jornal, a luta deverá ser realizada na Sicília ou em Montecarlo. ?Nós recebemos uma proposta da Itália e Tyson gosta muito do país para recusar?, disse o empresário Murad Muhammad, identificado pelo jornal como ?agente informal? do pugilista. ?Ele estará pronto para lutar em abril ou maio?, acrescentou Muhammad. Tyson está sem lutar desde fevereiro do ano passado, quando venceu Clifford Etienne. McBride, que vive nos Estados Unidos, representou a Irlanda nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92.