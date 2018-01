Tyson se prepara para lutar em junho Mike Tyson voltou aos treinamentos no Central Boxing Club, em Phoenix, no Arizona (EUA), sob a orientação do técnico australiano Jeff Fenech. O empresário Shelly Finkel, que cuida da carreira do ex-campeão mundial dos pesos pesados, afirmou que o pugilista de 38 anos deve lutar em junho, provavelmente contra Kevin McBride, de 31 anos.