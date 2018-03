Tyson tem de explicar mais uma briga Mike Tyson foi acusado nesta quinta-feira num tribunal de Nova York de agressão de terceiro grau e conduta revoltosa. Dia 21 de junho, ele se envolveu numa briga com dois homens no hotel Marriot, no Brooklin. Eles o teriam insultado por se recusar a dar-lhes autógrafos. Tyson não precisou pagar fiança para não ser preso, mas o juiz o ordenou a se reapresentar à Justiça dia 3 de setembro. O ex-campeão do mundo cumpriu de 1992 a 1995 prisão por ?violentar? Desiree Washington, participante de um concurso de beleza.