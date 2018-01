Tyson vence por nocaute técnico O pugilista norte-americano Mike Tyson derrotou o dinamarquês Brian Nielsen na noite deste sábado, em Copenhague, por nocaute técnico, no sétimo assalto, em sua primeira luta depois de quase um ano. Tyson demonstrou estar longe da forma que o consagrou como um dos maiores astros do boxe mundial, mas, mesmo assim, não teve muitos problemas para vencer. O norte-americano foi melhor durante todo o combate. No terceiro assalto chegou a derrubar Nielsen após uma seqüência de golpes. Porém, o dinamarquês se recuperou e conseguiu se manter em pé até o final do round. Terminado o sexto assalto, sangrando muito no supercílio esquerdo, Nielsen foi para o corner e não voltou mais para a luta. Logo depois do sinal para o início do sétimo round, o árbitro decidiu encerrar o combate alegando que o dinamarquês não tinha mais condições de continuar. A decisão deixou Tyson contrariado.