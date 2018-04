Tyson volta à prisão para cumprir pena e não terá regalias

O norte-americano Mike Tyson, ex-campeão mundial dos pesos pesados, voltou, neste terça-feira, à prisão, sem direito a regalias, para cumprir a condenação de um dia imposta por uma juíza após se declarar culpado das acusações de dirigir sob o efeito de álcool e posse de cocaína, feitas ainda em 2006. Tyson, de 41 anos, irá à Tent City, prisão ao ar livre que mais parece um acampamento militar, com barracas, no Condado de Maricopa, no Arizona. O local é conhecido internacionalmente pela rigidez no tratamento aos detentos. Por isso, o boxeador vestirá a mesma roupa dos demais presos - o clássico traje com listras em preto e branco. Além disso, ele terá de suportar o mau cheiro do local - onde fica um depósito de lixo e um canil. Em setembro, o ex-campeão mundial dos pesos pesados se disse culpado das acusações de posse de cocaína e dirigir sob o efeito de álcool. Tyson corria risco de pegar uma sentença máxima de quatro anos e três meses de prisão após ter sido detido pela Polícia na cidade de Scottsdale, no Arizona, em dezembro de 2006. A Polícia o abordou na saída de uma boate. Ao vê-lo aspirar uma substância branca do painel de seu carro e notar que Tyson falava lentamente, o policial mandou que ele saísse. As autoridades encontraram pacotes de cocaína nos bolsos de Tyson e no veículo. Tyson foi sentenciado a um dia de prisão por dirigir embriagado e pegou outros três anos de liberdade condicional pela posse de cocaína e o pagamento de uma multa. Além disso, ele terá de passar por diversos exames para comprovar se está limpo e cumprir 360 horas de trabalho comunitário. O procurador Shane Krauser pediu um ano de prisão ao mencionar que Tyson é reincidente, lembrar seus problemas anteriores com a Justiça e que só agora buscou ajuda para o tratamento de sua dependência às drogas. "De acordo com meus cálculos, a juíza deu a quarta ou quinta oportunidade a Tyson", afirmou Krauser ao comentar a sentença dada por Abrams. O ex-campeão do mundo está em situação econômica bastante complicada - muito em parte pelos milhões de dólares que têm de gastar com os divórcios de suas duas ex-esposas.