Tyson x Lewis: duelo corre perigo O esperado combate entre os pesos pesados Mike Tyson e Lennox Lewis, anunciado nesta terça-feira para 6 de abril, poderá nunca acontecer. Tudo por causa do descontrole de Tyson durante a entrevista coletiva, em Nova York. O polêmico pugilista é aguardado em Las Vegas, na terça-feira, quando terá de dar explicações à Comissão Atlética de Nevada. Tyson está proibido de lutar em Las Vegas desde 1999, quando teve sua licença de boxeador retida pela comissão. Shelly Finkel, empresário de Tyson, disse que ?as coisas ficaram complicadas?. Uma opção seria colocar o combate no Madison Square Garden, em Nova York, mas o problema seria pagar as bolsas aos lutadores sem a ajuda dos hotéis-cassino. Segundo a BBC, Tyson e Lewis lutariam em abril e em outubro. Cada boxeador receberia US$ 50 milhões pelos dois duelos. Outro obstáculo para o combate é a investigação que está sendo feita pela polícia de Las Vegas. Segundo fontes policiais, existem provas de que Tyson teria violentado uma mulher. "Temos motivos para acreditar que o crime aconteceu", disse o tenente Jeff Carlson, que chefia as investigações. Jornais de Nevada anunciam que a prisão preventiva de Tyson pode ser pedida a qualquer momento. Gary Shaw, um dos empresário de Lewis, afirmou que Tyson ?armou todo este circo? para não enfrentar o adversário britânico. Frank Warren, principal promotor de lutas da Inglaterra, disse que, apesar de todos os problemas, a luta será realizada. ?Há muito tempo que o boxe não tem um combate tão grandioso e lucrativo.? Na bolsa de apostas de Londres, a desclassificação de Tyson no duelo com Lewis paga quatro vezes o valor apostado. Uma vitória de Lewis paga 4 por 9, enquanto o triunfo de Tyson oferece 13 por 8.