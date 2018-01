Tyson x Lewis: juiz será Eddie Cotton O norte-americano Eddie Cotton será o juiz do combate entr eos pesos pesados Lennox Lewis e Mike Tyson, dia 8 de junho, em Memphis, no Tennessee. Lewis colocará em jogo os cinturões do Conselho Mundial e da Federação Internacional de Boxe. Cotton, de Nova Jersey, já dirigiu 19 combates por título mundial. Ele foi escolhido pelos dois lutadores, superando as preferências do veterano Bill Clancy.