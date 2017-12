Tyson x Lewis será no dia 8 em junho Após muito suspense, a já adiada luta entre o norte-americano Mike Tyson e o inglês Lennox Lewis, que vale o título dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe (FIB) e do Conselho Mundial de Boxe (CMB), foi, finalmente, marcada para 8 de junho, em Memphis, no Tennessee. A luta, que deveria ter sido anunciada na sexta-feira, voltou a correr perigo porque o First Tennessee Bank se recusou a expedir uma carta de crédito no valor de US$ 12,5 milhões, referente à taxa de utilização do Pyramid Arena. A rede de TV Showtime responsabilizar-se pelo pagamento da taxa e o combate foi marcado. O prazo que a FIB deu a Lewis para acertar a luta com Tyson acabou hoje. Se não houvesse acordo, o inglês teria de enfrentar, antes, Chris Byrd, o primeiro desafiante da entidade, sob pena de perder o título da FIB. Tyson é o primeiro desafiante do CMB. Na Inglaterra, os bookmakers já estão recebendo apostas sobre o vencedor da luta: Lewis paga 4-9 e Tyson, 13-8. Há, também, quem aposte em que Tyson não será desclassificado: 4-1.