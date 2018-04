UCI diz ainda esperar contato de Lance Armstrong

Apesar das suspeitas que sempre rondaram sua carreira, mesmo sem nunca ter sido flagrado num único exame, Armstrong sempre negou o uso de doping. Depois da aposentadoria, no entanto, ele resolveu admitir que utilizou EPO, transfusões sanguíneas e testosterona para melhorar a sua performance. Diante disso, acabou perdendo patrocinadores, prêmios e títulos - era o maior campeão da história da Volta da França, prova mais importante e famosa do ciclismo, com sete troféus entre 1999 e 2005.

Mas, mesmo depois da bombástica confissão, o presidente da UCI, Pat McQuaid, afirmou nesta quarta-feira que Armstrong ainda tem muito a fazer. "Ele deveria subir em seu avião particular, ir para a Suíça (onde fica a entidade) e dizer: ''O que devo fazer?''", defendeu o dirigente, que também conta com a ajuda do ex-atleta norte-americano de 41 anos para combater o doping. "Ele ainda não se desculpou com o ciclismo. E se ele tem alguma informação de valor para o esporte, deve se manifestar."

McQuaid também entende que Armstrong deveria procurar a Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada) e a Agência Mundial Antidoping (Wada) para explicar como ele conseguiu evitar os exames e conquistar os sete títulos da Volta da França sob efeito de doping. "Ele deveria trabalhar conosco", avaliou o dirigente, que descartou a possibilidade de a entidade que comanda atualmente ter cometido erros durante esse caso, por não ter desmascarado o astro quando ele ainda competia. "A UCI não é culpada."

Presidente da UCI há oito anos, McQuaid pretende tentar a reeleição em setembro e, mesmo diante do escândalo envolvendo Armstrong, garante não pensar em abandonar o cargo. "Acredito que estou fazendo a diferença, que o esporte mudou", revelou o dirigente. "Quero erradicar o doping, quero finalizar o que comecei. Nosso esporte tem um futuro brilhante."