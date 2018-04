UCI fecha acordo sobre antidoping para Volta da França A União Ciclística Internacional vai trabalhar com a agência antidoping francesa para testar os competidores na edição de 2013 da Volta da França. A Agência Francesa de Luta contra o Doping (AFLD) teve alguns desentendimentos com o órgão máximo do ciclismo, incluindo uma recusa a examinar os participantes da Paris-Nice no último mês, mas agora fechou um acordo para a principal competição da modalidade no mundo.