Ucrânia: ouro na ginástica de trampolim O ucraniano Yuri Nikitin conquistou, neste sábado, a medalha de ouro na ginástica de trampolim, com uma pontuação de 41,50. A prata ficou com o russo Alexander Moskalenko, com 41,20. O alemão Henrik Stehlik fechou o pódio com o bronze e 40,80 pontos.