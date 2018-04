Ucraniana fatura ouro nos 200 medley A nadadora Yana Klochkova deu nesta terça-feira a medalha de ouro para a Ucrânia no torneio olímpico de natação ao vencer a prova dos 200 medley com o tempo de 2min11s14. A americana Amanda Beard ficou com a prata (2min11s70) e Kirsty Coventry, do Zimbábue, com o bronze (2min12s72). O recorde mundial desta prova é de 2min09s72 e pertence à chinesa Wu Yanyan desde 1997.