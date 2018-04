Ucraniana Gamera-Shmyrko vence Maratona de Osaka

Fukushi terminou a maratona na segunda colocação, a 23 segundos da vencedora. A também japonesa Yuko Watanabe ficou em terceiro lugar, com o tempo de 2h25min56. "Eu não achei que eu poderia vencer", disse Gamera-Shmyrko. "Mas eu consegui encontrar forças e aumentar o ritmo nos últimos dois quilômetros".

Gamera-Shmyrko, de 29 anos, ficou na quinta colocação na maratona dos Jogos Olímpicos de Londres. Neste domingo, a ucraniana superou Fukushi perto da marca de 41 quilômetros e terminou a prova com um tempo quase um minuto mais rápido do que o do vice-campeonato do ano passado, quando marcou 2h24min56.

Mizuki Noguchi,campeã olímpica em 2004 e recordista asiática da maratona, desistiu de participar da prova em Osaka por causa de problemas estomacais. A japonesa Mari Ozaki ficou em quarto lugar e a australiana Lisa Weightman terminou em quinto, à frente da polonesa Karolina Jarzynska.