Ucraniana leva ouro no halterofilismo A ucraniana Naliya Skakun conquistou nesta quarta-feira a medalha de ouro no torneio olímpico de levantamento da peso, categoria 63 quilos, ao levantar um total de 242,5 quilos (107,5 kg no arranque e 135 kg nos dois tempos). A medalha de prata ficou com a bielo-russa Hanna Batsiushka , com 242, 5 kg, 115 kg (recorde mundial) e 127,5 kg. O bronze foi para sua compatriota Tatsiana Stukalava ( 222,5 kg, 100 kg e 122,5 kg).