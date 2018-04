Ucraniano bate recorde dos 50m peito O nadador ucraniano Oleg Lisogor registrou neste sábado, com o tempo de 26s20 o novo recorde mundial dos 50 metros peito, piscina curta, em prova disputada na cidade de Berlim, capital da Alemanha, válida pela Copa do Mundo de Natação. Ele superou a marca de 26s28 do norte-americano Ed Moses, estabelecida no dia 22 de janeiro passado, em Estocolmo, Suécia.