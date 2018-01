Ucraniano conquista cinturão dos pesados na Alemanha Vladimir Klitschko é o novo dono do cinturão de campeão mundial dos pesados da Federação Internacional de Boxe (FIB). O ucraniano derrotou, neste sábado, em Mannheim (Alemanha), o norte-americano Chris Byrd por nocaute técnico no sétimo assalto. O ucraniano de 30 anos tomou o controle da luta desde o segundo assalto, quando levou Byrd à lona pela primeira vez no combate. O norte-americano voltou a cair no quinto round e no sétimo, após Klitschko encurralar Byrd, o juiz, Wayne Kelly, resolveu dar um fim na luta. "Eu não consegui entrar na luta", disse Byrd, 35 anos, que acrescentou: "Ele é grande, forte e fez tudo certo. Não consegui acertar um golpe sequer nele".