Ucraniano conquista ouro nas paralelas O ucraniano Valeri Goncharov, com 9.787 pontos, conquistou nesta segunda-feira a medalha de ouro nas barras paralelas do torneio olímpico de ginástica. Hiroyuki Tomita, do Japão, ganhou a prata com 9.775 pontos, e o chinês Li Xiaopeng faturou o bronze com 9.762.