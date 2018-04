Ucraniano fatura ouro na luta livre O ucraniano Elbrus Tedeyev venceu neste sábado o americano Jamill Kelly por 5 a 1 no combate final e conquistou a medalha de ouro na categoria 66kg do torneio olímpico de luta livre. O bronze ficou com o russo Makhach Murtazaliev, que venceu Leonid Spiridonov, do Casaquistão, por 2 a 0.