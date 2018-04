UFC espera vender todos os ingressos do evento em São Paulo até sábado

SÃO PAULO - O UFC está otimista em relação à venda de ingressos para o evento em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Para Marshal Zelaznik, diretor de desenvolvimento internacional da empresa, até sábado todos os bilhetes estarão esgotados. "Acho que teremos casa cheia. Ainda restam entradas, mas apenas as mais baratas", disse, sem demonstrar preocupação com a venda de ingressos. O preço dos bilhetes variam de R$ 200 a R$ 1.600, sendo que o setor mais caro, o octógono premium, já está com todos os seus lugares numerados vendidos.

O executivo do UFC também descartou qualquer possibilidade de cancelamento do evento por causa da abertura de inquérito do Ministério Público do Estado de São Paulo para apurar suspeitas de irregularidade no patrocínio que a prefeitura da cidade, na gestão de Gilberto Kassab, fez com o evento. "Não há nenhuma chance de cancelamento. Já vimos os relatórios, mas não recebemos nenhum oficial sobre a investigação, e quando recebermos, nós e a IMX, nossa parceira, vamos cooperar totalmente com as autoridades", explicou.

O lutador Vitor Belfort também defendeu o UFC e garantiu que tudo na empresa é transparente. "Eu sei da integridade do UFC, do que ele faz, do que traz de economia para as cidades. O UFC sempre fez tudo às claras, por isso que não veio para São Paulo antes. Tinha de ser tudo da forma certa", afirmou. Ele também participou da outra edição na cidade, no ginásio da Portuguesa, em 1998, e fará a luta principal de sábado contra o britânica Michael Bisping.