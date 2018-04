UFC pretende fazer seis eventos no Brasil neste ano

O executivo confessou que a Arena Palestra, que está em obras, tem um estilo mais adequado para receber um evento do UFC do que o estádio do Corinthians, em Itaquera. Zelaznik também negou que o evento no Ginásio do Ibirapuera será cancelado a pedido do Ministério Público. "Não há nenhuma chance de cancelamento. Já vimos os relatórios, mas não recebemos nenhum documento oficial sobre a investigação, e quando recebermos, nós e a IMX, nossa parceira, vamos cooperar totalmente com as autoridades", comentou.