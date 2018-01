Ulbra começa com vitória na Superliga Num jogo bastante disputado, a Ulbra/Ferraz/SPFC começou a Superliga masculina com vitória. O time gaúcho ganhou do Telemig Celular/Minas por 3 sets a 2 (parciais 25/18, 25/23, 17/25, 23/25 e 15/12) na casa do adversário. O levantador Rafinha, da Ulbra, foi eleito o melhor em quadra.