Ulbra derrota Unisul por 3 sets a 1 A equipe gaúcha da Ulbra saiu na frente na luta pelo título da Superliga Masculina de Vôlei, ao derrotar, neste sábado à noite, o time catarinense da Unisul, 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 25/23, 20/25 e 25/22, em Florianópolis. Com este resultado, os gaúchos fazem 1 a 0 na disputa da melhor-de-cinco jogos, que tem o segundo duelo previsto para quinta-feira, às 20h30, em Canoas, Rio Grande do Sul.