Ulbra é campeã da Superliga masculina A Ulbra conquistou o título da Superliga Masculina de Vôlei ao vencer a Unisul por 3 sets a 0 (25/16, 25/16 e 25/22) esta noite, em Florianópolis, e fechar a série final melhor-de-cinco jogos em 3 a 0. Mesmo na casa do adversário, o time de Canoas (RS) dominou a partida e não deu chances para a Unisul, melhor equipe na fase de classificação. Ricardinho e Renato Felizardo foram os destaques do jogo, disputado no ginásio do Sesc. Nas finais femininas, o BCN saiu na frente e venceu o primeiro jogo decisivo contra o MRV Minas por 3 a 1.