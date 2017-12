Ulbra é campeã paulista de vôlei Um jogo equilibrado, decidido após cinco sets, deu a gaúcha Ulbra o título de campeã paulista de vôlei da temporada de 2003. O time de Canoas, que disputou o campeonato regional em parceria com o São Paulo - o Paulista é o mais competitivo dentre os estaduais - fechou a série melhor-de-três diante do Suzano, nesta terça-feira, por 2 a 0, na casa do adversário. O time do técnico Marcelo Froncowiak comemorou a vitória no Ginásio Paulo Portela, em Suzano, por 3 sets a 2 (25/22, 20/25, 25/22, 22/25 e 15/9). A equipe já havia vencido o primeiro confronto, no sábado, por 3 sets a 0. Com o título, o time quebrou a hegemonia das principais forças do vôlei paulista nos últimos seis anos - Banespa e Suzano dividiram as conquistas nesse período. O time de Ricardo Navajas, que disputou 12 finais de Paulista e tem oito títulos, perdeu em casa. A Ulbra, atual campeã brasileira, é a primeira equipe de fora de São Paulo a ficar com o título, mas o técnico Marcelo Froncowiak disse que ainda não sabe se a parceria com o São Paulo será mantida para a Superliga Masculina. ?Estamos conversando.? O coordenador de Esportes da Ulbra, Mauro Paiva, acha que estabelecer parcerias será a saída para a manutenção de times competitivos em 2004, como o de vôlei que, esse ano, consome um orçamento de cerca de R$ 80 mil por mês.