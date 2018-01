Ulbra e Cimed lideram na Superliga A Cimed e a Ulbra venceram seus jogos nesta quinta-feira e seguem na liderança da Superliga Masculina de Vôlei. As duas equipes ainda estão invictas, depois de 5 rodadas disputadas. Em Florianópolis (SC), a Cimed venceu a Unisul por 3 sets a 1 (18/25, 25/20, 25/18 e 25/19) - e o técnico Renan Dal Zoto levou a melhor sobre seu colega José Roberto Guimarães. E em Canoas (RS), a Ulbra fez 3 a 0 (26/24, 26/24 e 25/23) na equipe da On Line. Em outro jogo disputado na noite desta quinta-feira, pela 5ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, o Banespa ganhou do São Caetano por 3 a 1 (25/23, 20/25, 25/22 e 25/12). Por causa das festas de fim de ano, a Superliga Masculina de Vôlei sofre uma paralisação e só volta a ser disputada no dia 5 de janeiro.