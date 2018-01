Ulbra e Suzano começam a final do vôlei Ulbra/São Paulo e Wizard/Suzano começam neste sábado a disputa do título do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. O primeiro jogo da série melhor-de-três será disputado no ginásio do Morumbi, às 20h30, com transmissão da SporTV. Ricardo Navajas, oito títulos e em sua 11ª final estadual, quer que o time de Suzano mantenha a regularidade que vem desde o início da temporada. ?O objetivo era de chegar à final. O time foi cumprindo todas suas etapas da competição e da temporada. Ganhamos os Jogos Regionais, uma competição fraca, os Jogos Abertos, que são extramemente difíceis, e agora estamos na final do Paulista. Estamos concentrados e espero que a equipe consiga manter o padrão de jogo?, analisa o técnico de 46 anos. A Ulbra, atual campeã da Superliga, disputa o Paulista pela primeira vez. ?A expectativa é muito positiva, mas estamos com o pé no chão. Chegar à decisão logo no primeiro ano nos deixa muito satisfeitos. Precisamos ter cuidado. O Suzano é bem complicado de se enfrentar. Conseguiu manter o grupo ao longo do torneio?, diz Marcelo Fronckowiak, técnico do time gaúcho, que terá desfalques, como o atacante Felizardo, machucado. Capitão do time de Suzano, o ponta Murilo está empolgado com a final: ?Já estamos entrando no clima. Preciso até me controlar um pouco para não ficar muito ansioso. Acho que teremos grandes jogos. Temos de entrar com muita atenção contra a Ulbra, que é uma grande equipe.? A final feminina, entre BCN/Osasco e União/São Caetano, começa domingo, às 20h30. A primeira partida será no ABC. Será a terceira final consecutiva entre as duas equipes. O time de Osasco ganhou os três títulos.