Ulbra e Unisul decidem mais uma vez A decisão da Superliga Masculina de Vôlei será uma reedição da temporada passada, com a disputa do título entre times do Sul. A gaúcha Ulbra/São Paulo, de Canoas, luta pelo tetracampeonato, e a catarinense Unisul, de Florianópolis, por um troféu inédito. O primeiro jogo da série melhor-de-cinco será neste sábado, às 20h30, em Canoas (com transmissão da SporTV). Apesar de levar o nome do São Paulo na camisa, a Ulbra tem base no Sul. No Campeonato Paulista, jogou em parceria com o clube de futebol e foi campeã. Aí levou o nome e a parceria para a Superliga, mas sem identidade com a cidade de São Paulo e o clube.