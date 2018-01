Ulbra e Unisul fazem segundo duelo O clássico entre as equipes do Sul do Brasil, valendo o título da Superliga Masculina de Vôlei, entre a Ulbra (RS) e a Unisul (SC), terá o segundo confronto da série melhor-de-cinco nesta quinta-feira, às 20h30, em Canoas (com transmissão da SporTV). A Ulbra venceu o primeiro jogo, em Florianópolis, por 3 sets a 1, e poderá abrir vantagem ainda maior, diante de sua torcida. O terceiro jogo será sábado, às 21 horas, em Florianópolis. O técnico Marcelo Fronckowiak, da Ulbra, disse que espera uma partida muito mais equilibrada que a primeira e avisa que sua equipe está em ?estado de alerta?. O argumento do técnico é de que a Unisul teve a melhor campanha da Superliga. Na verdade, as estatísticas da Superliga mostram que a diferença entre os dois times não é tão grande assim. Na fase de classificação, uma vitória separou as campanhas ? Unisul ganhou 16 jogos e perdeu 4 e a Ulbra teve 15 vitórias e 5 derrotas. A partir dos playoffs, no entanto, a campanha da Ulbra é melhor. Não perdeu nenhuma partida. Eliminou o Banespa/Mastercard por 3 a 0, nas semifinais, e venceu o primeiro confronto contra a Unisul, que precisou levar a sua série semifinal ao quinto jogo para eliminar o Wizard/Suzano.