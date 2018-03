Ulbra elimina Suzano e decide com Unisul A equipe da Ulbra garantiu vaga na final da Superliga Masculina de Vôlei, ao derrotar, neste sábado à noite, Suzano, no ginásio do adversário, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 28/26 e 25/20. Esta foi a terceira vitória consecutiva do time gaúcho sobre o adversário paulista. Com este resultado, a equipe vai enfrentar na final o time da Unisul, de Santa Catarina, que também eliminou Minas por 3 jogos a 0. As duas equipes, que também decidiram o campeonato no ano passado - com vitória da Ulbra - iniciam os jogos finais no próximo fim de semana.