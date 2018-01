Ulbra fica perto do título na Superliga A Ulbra conseguiu, nesta quinta-feira à noite, uma vantagem importante sobre a rival Unisul, de Santa Catarina, no playoff que decide o título da temporada 2002/2003 da Superliga Masculina de Vôlei. O time de Renato Felizardo, escolhido o melhor em quadra, e do levantador Ricardinho (que já teria acertado a sua mudança para o Minas Tênis Clube após a Superliga) jogou em Canoas, com o apoio da torcida e fez 2 a 0 na série melhor-de-cinco, com uma vitória por 3 sets a 2 (parciais de 25/18, 17/25, 26/28, 25/23 e 15/13). O equilíbrio deu o tom ao jogo, especialmente no terceiro e quarto sets, cada um deles definido apenas 31 minutos depois de iniciados, apesar da contagem por pontos corridos. O terceiro confronto entre as equipes será neste sábado, às 21 horas, em Florianópolis (com transmissão da SporTV) e a Ulbra poderá comemorar o título na casa da Unisul se vencer mais um jogo. A equipe de Santa Catarina, que trouxe o veterano Carlão, campeão olímpico com a seleção brasileira nos Jogos de Barcelona, em 1992, para jogar as finais, tem a difícil missão de ganhar três confrontos seguidos - se necessário, o quarto jogo será em Porto Alegre, na casa da Ulbra, quarta-feira, e o quinto em Florianópolis no dia 19. Assim que terminar a Superliga, o técnico Bernardinho, da seleção, começará a receber os jogadores que estavam nessas equipes, após um período de folga, para integrar o trabalho visando a Liga Mundial, a partir de maio.