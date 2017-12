Ulbra joga pelo título paulista de vôlei A Ulbra/São Paulo pode conquistar nesta terça-feira o seu primeiro título no Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. Diante do Wizard/Suzano, que joga em casa, o time só precisa ganhar mais uma partida da série melhor-de-três para ser o campeão. O jogo está marcado para às 18 horas e terá transmissão ao vivo da SporTV. Caso Suzano vença, a terceira partida será domingo, às 20h30, também em Suzano. No sábado, a Ulbra parou o ataque adversário e venceu por 3 sets a 0. No entanto, o técnico Marcelo Fanckowiack está cauteloso: "Confirmar a vitória em casa foi importante. Mas a gente sabe que o ginásio de Suzano vai estar lotado, aquilo é um caldeirão. Além disso, o vôlei masculino da cidade é o principal atrativo esportivo que eles têm. Fazer 3 a 0 em Suzano, como foi no primeiro jogo, não é a realidade do vôlei hoje. Eles são uma equipe que erra muito pouco, mas estamos conscientes de que o primeiro passo foi dado. O Suzano fez a melhor campanha, sabemos das armas que eles têm para tentar vencer. O Ricardo é o treinador mais vitorioso do vôlei brasileiro nas últimas décadas, temos de respeitar isso." Ricado Navajas, técnico do Wizard/Suzano, já sabe onde a equipe errou no primeiro jogo e promete corrigir os erros. "Encaramos a final como se fosse um jogo normal, e não é. Nós tínhamos de valorizar mais, jogar com mais alegria, vibração. Todo mundo estava emburrado e não é desse jeito que se vence uma decisão, precisamos mudar o semblante da equipe. É a final do campeonato, a partida mais importante", avisou. Mulheres - Na Paulista Feminino, o BCN/Osasco saiu na frente do Açúcar União/São Caetano. Mesmo jogando fora de casa, o time comandado por Paulo Cocco, que está substituindo José Roberto Guimarães - técnico da seleção brasileira -, venceu a equipe do ABC por 3 sets a 2 (25/19, 22/25, 25/21, 22/25 e 15/8), no domingo. Patrícia Coco, uma das atacantes mais experientes do São caetano, desabafou: "O jogo teve muitos erros, dos dois lados, mas nós acabamos errando mais. Falhamos principalmente no passe, é um aspecto que vamos ter de melhorar para o próximo jogo. Esse placar nos deu moral, porque nós tivemos chances de ficar na frente. Agora, vamos tirar lições desse resultado e ver no que dá em Osasco". O próximo jogo será quarta-feira, às 18h, em Osasco, com transmissão da SporTV. Caso o time do ABC vença, o jogo decisivo da série será sábado, no mesmo horário e local.