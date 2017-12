Ulbra perde final de torneio na Bélgica A equipe de vôlei masculino da Ulbra/São Paulo perdeu para o italiano Piacenza na decisão do título do 23º Torneio de Flanders, disputada neste domingo na Bélgica. Os brasileiros foram derrotados por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/20, 26/24 e 25/17.