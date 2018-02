Ulbra pode garantir vaga na semifinal Na primeira rodada das quartas-de-final da Superliga Masculina de Vôlei, a Ulbra foi a única equipe a vencer fora de casa, ao derrotar o Wizard/Suzano. Nesta sexta-feira, os dois voltam a se enfrentar, às 20h30, em Canoas. Se vencer de novo, o time gaúcho avança à fase semifinal, uma vez que a série é em melhor-de-três jogos. Roberto Tietz, técnico da Ulbra, analisa: "Será mais um jogo extremamente equilibrado. O Suzano continua sendo o favorito. O diferencial, agora, pode ser a nossa torcida. Já é uma tradição. Essa igualdade de forças, com certeza, vai se arrastar até o último set do último jogo." Ricardo Navajas, técnico do Suzano (que conta com os campeões olímpicos André Nascimento, Rodrigão e Murilo), sabia que o adversário iria crescer no momento decisivo. "A Ulbra não foi a mesma da fase classificatória e sabíamos que isso iria acontecer. Na hora que está valendo, a gente vê quem é quem."