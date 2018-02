Ulbra pode ser finalista amanhã A gaúcha Ulbra é um dos destaques das semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. Surpreendeu o Banespa/MasterCard ao abrir vantagem por 2 a 0 na série melhor-de-cinco jogos que definirá um dos finalistas na disputa do título brasileiro. A campanha da equipe destaca o técnico Marcelo Froncowiak, em sua primeira temporada no comando de um time adulto, a um passo da final. Se vencer a terceira partida amanhã, às 19 horas, em Canoas, a equipe fica com a vaga. O Banespa precisa ganhar três partidas seguidas para permanecer na disputa. Marcelo é mais um ex-jogador - assim como o técnico Bernardo Rezende, da seleção brasileira - que iniciou a carreira de treinador após deixar as quadras. Entre 1988 e 1999 jogou na Sogipa, Frangosul, Pirelli, Novo Hamburgo e Ulbra. No primeiro jogo, em Canoas, após estar perdendo por 2 sets a 0, a Ulbra ganhou, de virada, por 3 a 2. Em São Paulo, no segundo confronto, derrotou o Banespa por 3 sets a 1. Apesar da vantagem, o novato técnico Marcelo não espera facilidade. "Temos de encarar cada confronto de forma diferente. O Banespa tem uma trajetória de títulos, dois campeões mundiais, dois ex-jogadores da Ulbra, Joel e Badá, e o Murilo, destaque da Superliga e campeão mundial juvenil." No confronto entre a Unisul, de Santa Catarina, e o Wizard/Suzano, de São Paulo, o jogo em casa definiu o empate na série melhor-de-cinco. O terceiro jogo será amanhã, às 20 horas, no ginásio C.A.Campos. Na primeira partida, em casa, a Unisul venceu por 3 sets a 2. No domingo, o Suzano empatou o playoff, diante de sua torcida, com uma convincente vitória por 3 sets a 0.