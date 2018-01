Ulbra vence Banespa e é vice A Ulbra derrotou o Banespa por 3 sets a zero, na noite desta quarta-feira e manteve a vice-liderança da Superliga Masculina de Vôlei. O jogo, realizado em São Paulo, teve as parciais de 25/23, 25/23 e 29/27. Na 10ª rodada, a penúltima do returno, o Banespa recebe o Bento Gonçalves, às 16h, e a Ulbra vai a Araraquara enfrentar o Lupo/Náutico, com transmissão do Sportv a partir das 20h. Ambos os jogos serão no sábado. O técnico da Ulbra, Marcelo Fronckowiak, elogiou o desempenho do time. "No primeiro set sacamos e atacamos muito bem. No segundo, o destaque foi novamente o saque, mas contamos também com a eficiência no bloqueio. No terceiro começamos em desvantagem. No entanto, o time conseguiu se superar com muita garra?, disse. Para Mauro Grasso, técnico do Banespa, o baixo aproveitamento nos contra-ataques foi determinante no resultado. "Todos os sets foram duros. Porém, a falha do time foi não ter aproveitado os contra-ataques. Já o bloqueio e a defesa funcionaram. Faltou a bola ir para o chão", concluiu.