Ulbra vence Banespa na Superliga A Ulbra está a uma vitória da final da Superliga Masculina de Vôlei. Neste sábado, mesmo jogando na casa do adversário, em São Paulo, a equipe gaúcha ganhou do Banespa por 3 sets a 1 (25/21, 27/29, 30/28 e 25/18), fazendo 2 a 0 na série melhor-de-cinco partidas. O próximo confronto acontece quarta-feira, em Canoas. Na outra semifinal, o Suzano recebe a Unisul neste domingo. Por enquanto, a vantagem é da equipe catarinense que venceu os paulistas no primeiro jogo da série.