Ulbra volta à quadra pela Superliga Favoritos na briga pelo título da Superliga Masculina, Ulbra/São Paulo e Unisul estrearam com vitórias na competição. Na noite de sábado, a Ulbra passou pelo Bento/Union Pack por 3 a 0 (25/18, 25/19 e 25/23) e a Unisul ganhou da Intelbrás/São José de virada, em jogo apertado, por 3 a 2 (18/25, 25/18, 25/20, 25/27 e 15/13). Na Ulbra, atual campeã da Superliga e Paulista, o melhor em quadra foi o atacante Xanxa, que recebeu o troféu de melhor jogador da partida. O próximo desafio da equipe será diante do Shopping Jaraguá/Náutico, amanhã, às 20h, no ginásio do Morumbi. A SporTV transmite o jogo ao vivo. No outro confronto da primeira rodada, em que a Unisul bateu a Intelbrás/São José em mais de duas horas, o destaque ficou para o argentino Marcos Milinkovic, da Unisul, que fez 22 pontos e foi o maior pontuador do confronto. Líder da seleção argentina e um dos principais jogadores do país vizinho, Milinkovic volta ao Brasil após temporada na Itália. O técnico da Unisul, Carlos Weber, analisou: "A Unisul teve muitos altos e baixos na partida, faltando tranqüilidade em algumas situações. O ataque, que é o nosso fundamento com melhor aproveitamento, não esteve bem. Em compensação, tivemos uma ótima relação bloqueio-defesa." Para o capitão da equipe, o meio-de-rede André Heller, que atua na Seleção Brasileira, a ansiedade prejudicou a equipe: "Sempre a primeira partida causa uma ansiedade no time e foi isso que nos prejudicou. Temos de melhorar em alguns fundamentos, mas temos tempo para nos preparar para a próxima partida."