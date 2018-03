Ullrich ameaça Armstrong na Volta da França O ciclista alemão Jan Ullrich já ameaça o líder da Volta da França, o norte-americano Lance Armstrong. Depois da realização da 13ª etapa da prova, com 197,5 km neste sábado, entre as cidades de Toulouse e Ax-les-Thermes, Ullrich diminuiu a vantagem de Armstrong para 15 segundos - o vencedor do dia foi o espanhol Carlos Sastre. Tetracampeão da Volta da França, Armstrong foi o 4º colocado neste sábado. Já Ullrich conseguiu a segunda colocação, atrás apenas de Sastre. E essa disputa entre os dois promete esquentar na 14ª etapa da prova, neste domingo, nos 191,5 km entre Saint Girons e Loudenviell-le-Louron.