Ullrich é suspenso 6 meses por doping A Federação Alemã de Ciclismo decidiu suspender Jan Ullrich por 6 meses, após ele ter sido flagrado no exame antidoping no dia 12 de junho. O clicista alemão, que conquistou a Volta da França em 1997, já tinha admitido o uso de anfetaminas na recuperação de uma cirurgia no joelho. ?Foi uma grande estupidez, imperdoável e assumo toda a responsabilidade?, disse ele na época do anúncio do doping.