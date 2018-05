Última a estrear em 2016, Érika Miranda reforça judô brasileiro na Alemanha

Primeiro, metade da seleção brasileira competiu no Grand Prix de Havana (Cuba) e no Grand Slam de Paris (França). Na semana passada, a outra metade do time, com algumas repetições, participa dos Abertos Europeus de Roma (Itália, feminino) e Oberwart (Áustria, masculino). Esse mesmo grupo compete em Dusseldorf, reforçado de Érika Miranda.

"Minha primeira competição no ano com certeza dá uma ansiedade maior. Dusseldorf sempre foi forte e, neste ano, não será diferente. Até os Jogos Olímpicos não haverá competição fácil e todas servirão de termômetro. Tem muita menina que ainda não está na zona de ranqueamento olímpico e vão tentar entrar, além das que estão em cima e tentarão se manter. Apesar da ansiedade, as minhas expectativas são as melhores, porque treinei bem e me sinto preparada para lutar", avalia Érika.

Ela é, dentre as brasileiras, a que tem posição mais confortável no ranking mundial. Mesmo sem competir no ano ainda, Érika Miranda é terceira na categoria até 52kg e vem de pódio nos últimos cinco torneios internacionais dos quais participou. Desde a prata no Mundial de 2013, só passou em branco em três torneios, um deles exatamente o Grand Prix de Dusseldorf.

Além de Erika Miranda, a equipe na Alemanha terá nomes importantes como Rafael Silva, Charles Chibana, Tiago Camilo, Eric Takabatake, Rafaela Silva, Maria Suelen Altheman e Nathália Brígida. Só o Baby, dentre os principais nomes do judô brasileiro, ainda não subiu ao pódio em 2015. Ele já participou de três torneios.