Última chance para elite da São Silvestre Ficam abertas até o dia 11 as inscrições para a 37ª Prova Pedestre Sargento Gonzaguinha, no Shopping D (Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100, Canindé). A largada será às 9h do dia 14, na praça ao lado, para percurso na Zona Norte. Como última prova seletiva oficial da Confederação Brasileira de Atletismo para os pelotões de elite da São Silvestre, participam cerca de 3 mil pessoas, com destaques como Vanderlei Cordeiro de Lima, Émerson Iser Bem, Marílson Gomes dos Santos, Valmir Nunes, Marizete de Paula Rezende, Maria Zeferina Baldaia e Sirlene Souza de Pinho. Em 2002 venceram Valdenor Pereira dos Santos e Maria Zeferina. Há prêmios em dinheiro para os três primeiros nas categorias masculino, feminino, policial masculino e policial feminino. Mais informações: 229-3622 ou corpore.org.br.