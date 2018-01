Última etapa do Troféu Brasil em Santos Juraci Moreira é o líder do Troféu Brasil de Triatlo, mas Santiago Ascenço ainda tem chances matemáticas de chegar ao bicampeonato. A largada da última etapa será às 9h15 de domingo, em Santos, para o percurso olímpico de 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e dez de corrida. Juraci tem 710,25 pontos e Santiago, 619,75. A vitória nessa sétima etapa do Troféu Brasil vale 120 pontos. Das mulheres, Carla Moreno competirá "em casa". Ela venceu duas etapas em Santos neste ano.