Ultramaratonista consegue ajuda para correr O ultramaratonista Luciano Prado dos Santos precisou travar algumas batalhas antes de assegurar presença nas 24 Horas Internacional de Apeldoorn, na Holanda, dias 30 e 31. O objetivo agora é ganhar a corrida e estabelecer novo recorde pessoal, baixando sua marca de 238 km e 490 metros. Enquanto treinava e trabalhava como câmera na ESPN Brasil, ele também corria atrás de patrocínio para a passagem, tênis, uniforme, alimentação e a viagem de trem entre Amsterdã e Apeldoorn. Tanta correria foi recompensada. Após matéria publicada na Agência Estado, sobre as dificuldades que enfrentava, Luciano, de 36 anos, 1,61 m e 60 kg, viu os recursos aparecerem. A KLM, empresa aérea que faz a rota São Paulo-Amsterdã, ofereceu as passagens, na classe executiva, para ele e o técnico Herói Fung. A Nike cederá tênis e uniformes. O amigo Francisco Maciel - que tem a corrida como hobby -, além de dar a Luciano uma ajuda pessoal em dinheiro, promoveu uma "vaquinha" entre funcionários do banco BNL, onde trabalha, para custear despesas com a viagem de trem. Um leitor, Marcos Nascimento, chegou a pensar em transferir para o fundista as milhas aéreas acumuladas nas viagens que faz como executivo. "Desisti do esporte na juventude por causa dessa constante dificuldade", contou. Superados os problemas, Luciano fez um treino que comprovou a boa forma. Correu 60 km na Rodovia Ayrton Senna em 4 horas e 40 minutos, 5 min/km a menos que sua marca pessoal. "Se eu fizer essa média na Holanda, bato meu recorde e ganho a prova." Nas 24 horas em que ficará correndo, Luciano vai parar a cada 8 horas para massagens, a cada 3 horas para ir ao banheiro e duas vezes mudar o tênis. Vai comer e beber - macarrão, banana, biscoito e pão, além de água e isotônicos - andando.