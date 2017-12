Ultramaratonista tenta quebrar recorde O ultramaratonista brasileiro Luciano Prado inicia nesta quinta-feira, às 14 horas, no Ginásio do Ibirapuera, o desafio de superar o recorde mundial de corrida em esteira em 24 horas ininterruptas e entrar para o Guiness Book. O recorde pertence ao americano Serge Arbona, que cravou 245,05 km na modalidade em janeiro, em Baltimore, Maryland (EUA). Prado, de 38 anos, assistente de produção da emissora ESPN, chegou perto da marca do americano este ano, cravando 241,690 km na Soochow Internacional Ultramarathon de Taiwan (foi o terceiro). Essa marca é a segunda melhor já registrada na América do Sul.