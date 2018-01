Ultramaratonistas fazem Corrida da Fé A Associação Brasileira dos Ultramaratonistas realiza nos dias 11 e 12 de outubro, um evento que vem sendo chamado de ?A Corrida pela Fé?. A corrida deverá reunir alguns dos melhores ultramaratonistas do Brasil num percurso de 180 km, entre São Paulo e Aparecida do Norte. A largada está prevista para dia 11, às 11 horas, em frente ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo, quando os atletas receberão do padre Antônio Maria, a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. O objetivo da prova é fazer com que, em 24 horas - no dia 12 - a imagem da padroeira do Brasil chegue à Basílica de Aparecida. Entre os destaque da corrida estão Luciano Prado, recordista sul-americano de 24 horas (238 km) e recordista sul-americano de 48 horas (361 km); Herói Fung, vice-campeão sul-americano de ultramaratona 48 horas e Elson Clarindo de Jesus, campeão brasileiro da Ultramaratona 24 Horas de 2000. Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Ultramaratonistas, Oscar Francisco Prisco, o evento não tem caráter competitivo. De acordo com ele, ?é uma manifestação esportiva pela paz e pela solidariedade entre os povos?. O trajeto será o seguinte: Avenida Pacaembu, Marginal Tietê, Rodovia Ayrton Senna, Rodovia Carvalho Pinto e Rodovia Presidente Dutra, até Aparecida do Norte. Além dos atletas de elite, outros participantes percorrerão distâncias menores, entre 90 e 150 km.