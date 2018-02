Um 2008 dentro d?água para Thiago

A piscina vai ser a casa de Thiago Pereira no próximo semestre. O nadador passará a maior parte do tempo dentro d?água, cumprindo quilômetros e quilômetros pela meta de trazer uma medalha dos Jogos Olímpicos de Pequim, de 8 a 23 de agosto de 2008. Logo depois do Natal, começa a rotina de campings, treinos em altitude e em casa e provas, no Brasil e no exterior. "A Olimpíada é ?a? competição! O degrau mais alto a que o atleta pode chegar", diz Thiago. "É um ano em que vou ter de segurar a onda em todos os aspectos. Estou aprendendo a lidar com o assédio e vou pensar somente no meu trabalho." "Até Pequim não haverá trégua", resume o técnico Fernando Vanzella, de 41 anos, que está com Thiago desde outubro de 2006. Thiago mora sozinho numa casa no bairro Santa Lúcia, a cinco minutos de carro do Minas Tênis - 15, no máximo, em dias de trânsito -, o que facilita o deslocamento para os dois períodos de treinos, que totalizam cinco horas e meia por dia, quatro e meia de piscina e uma de musculação. Na época da base, quando treina pesado, Thiago nada 60 km por semana, em média, em dez treinos - os aeróbios têm 7 mil metros cada; os de velocidade, cerca de 4 mil m. Na semana passada, num treino leve, nadou 4.500 m. Folga aos domingos, se não tiver viagens e competições. Em oito meses, Thiago terá 23 dias de folga, cerca de um terço do descanso de um trabalhador que cumpre jornada normal. TUDO NO PAPEL O fato de o clube ser perto facilita a rotina, que inclui boa alimentação (gosta de arroz, feijão, bife e doces - qualquer um). O descanso também é importante - dormir depois do almoço e ir para cama cedo, à noite. Isso se a rotina, que já é puxada, incluísse apenas a rodagem na piscina do clube. Em 2008, o nadador terá de cumprir um calendário vastíssimo - de treinamento em altitude, competições e viagens -, que começa já na quarta-feira. O técnico Fernando Vanzella recorre ao papel onde está o planejamento, colocado em forma de gráfico sobre o calendário, dia a dia, semana a semana, mês a mês, até agosto, para informar as atividades do atleta na preparação para Pequim. Thiago fará um camping de dez dias com outros nadadores, como Rodrigo Castro e Nicolas de Oliveira, em Florianópolis, para sair do marasmo do clube e, ao mesmo tempo, treinar (como fazem os americanos quando vão ao Havaí) - os atletas foram autorizados a levar familiares para comemorar o ano-novo. Depois, vêm os treinos em Minas (janeiro), em altitude (fevereiro) e nos EUA, onde disputa também o GP de Missouri (fevereiro). O Sul-Americano será em março, em São Paulo, seguido pelo Mundial de Piscina Curta (abril), em Manchester, na Inglaterra, e o Troféu Maria Lenk (maio), no Rio. NO CLIMA O Mundial de Manchester não será em piscina olímpica (50 m), como a dos Jogos de Pequim. Mas foi incluído na preparação para que Thiago viva o "ambiente de competição". "Lá, vai encontrar os mesmos árbitros, atletas e clima do alto nível. É bom estar nesse time de competidores mais perto de Pequim", explica Vanzella. Mais treinos em altitude (maio/junho), a disputa do Mare Nostrum, em Barcelona e Cannes (junho), treino outra vez, em Minas (julho), e, para fechar a preparação, a aclimatação de 11 dias em Macau. A natação chegará a Pequim em 4 de agosto. No pouco tempo livre, Thiago ouve música (U2, MPB, hip hop, se considera eclético), vê filmes na TV, navega na internet, joga videogame e namora Paula Travesso, estudante de economia, irmã do nadador Felipe Travesso. "Quando folgo, gosto de ficar sem fazer nada." Se a folga é de dois dias, vai para a casa da mãe, Rose, em Volta Redonda. O curso de administração não foi iniciado em 2007 por causa do Pan e terá de esperar até 2009, porque, agora, a prioridade é a Olimpíada. "O jeito é pegar uma coisa e fazer direito. Vou ter de viajar bastante, treinar na altitude, não daria para conciliar com estudo." Em 2008, Thiago controlará a agenda pessoal e profissional com rigor. Depois de terminar 2007 com 48 medalhas, oito delas conquistadas no Pan do Rio (seis de ouro, uma de prata e uma de bronze), e o recorde mundial dos 200 m medley em piscina curta (que já foi quebrado pelo húngaro Laszlo Cseh), a demanda por entrevistas e o assédio do público aumentou. E o número de patrocinadores. Thiago, que já tinha apoio do Minas Tênis, Correios e Speedo, fechou contrato com o Bradesco. "No momento, é suficiente, mas vou ter de continuar pensando no futuro." EXPOSIÇÃO O nadador passou a última semana recebendo os parabéns pelo Prêmio Brasil Olímpico, de melhor atleta do ano, atendendo a pedidos de fotos de fãs, dos sócios do Minas Tênis, onde treina, e da imprensa. Falou para a rádio CBN, a Band News, a Globo e o Estado num único dia. "Antes, ele era procurado só pela mídia regional (mineira) e mais esporadicamente pela nacional. Era mais fácil de administrar. Tivemos até de contratar uma assessoria de imprensa", informa Vanzella. "No ano que vem, o bicho vai pegar. E eu vou ter de ficar focado em Pequim", observa Thiago, que completa 22 anos em 26 de janeiro. "Mas é a rotina normal de preparação, o que eu já fiz para o Pan. Qualquer trabalho tem seu dia mais chato, mas tenho motivação para nadar." O nadador mede 1,86 m, pesa 82,2 kg e tem 11,4% de índice de gordura e 72,82% de massa corporal magra. Os dados saem da ficha do preparador físico Gabriel Quinan e servem para dizer como Thiago está respondendo aos estímulos do treinamento. O controle é feito ao menos duas vezes por mês. "O nadador precisa, por exemplo, ganhar força sem ganhar peso", diz o especialista. Análises biomecânicas fazem parte do controle de Thiago. Uma das últimas apontou uma deficiência: mais força no braço direito do que no esquerdo no crawl, o estilo livre. Thiago é um nadador dos quatro estilos - livre, peito, borboleta e costas. Qualquer detalhe pode significar ganho de tempo. "Em 2007, trabalhamos para melhorar o nado livre e os fundamentos das viradas. Agora vamos melhorar a capacidade em cada estilo e trabalhar a velocidade dos quatro", diz Vanzella. DETALHES O trabalho nestes oito meses até Pequim será para melhorar tudo o que puder significar mais velocidade na água. Nos Jogos, Thiago vai nadar os 200 m e os 400 m medley ao lado do fenômeno campeão mundial e olímpico Michael Phelps, do atual e do ex-recordista mundial em piscina curta, Laszlo Cseh e Ryan Lochte. E Thiago ainda tem de melhorar para chegar ao sonhado pódio olímpico. Teria de abaixar em cerca de 1 segundo seu recorde sul-americanos nos 200 m medley (1min57s79, do Pan, em 20 de julho) e em cerca de 2 segundos a marca sul-americana nos 400 m medley (4min11s14, do Pan, em 17 de julho). "Não será fácil, mas acho possível tirar essa diferença. Estou trabalhando para isso. Participar eu já consegui. Agora é chegar lá e ganhar uma medalha", diz Thiago. Piercing na orelha esquerda, argolas na direita, tatuagens no braço e perna lembram a juventude. As "molecagens" têm espaço dentro d?água, quando Thiago se junta a Rodrigo Castro, também com índice olímpico, para brincar com Vanzella. "Pô, não tem criatividade. Esse treino está chato. Não vou vir à tarde..." E segue nadando a série do treino, estabelecido no papel, já molhado, na beira da piscina.