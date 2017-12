Um PM forma campeões no boxe O policial militar Fábio Duarte, de 31 anos, está na corporação há oito anos e se orgulha de ter retirado vários jovens da rua nesse período. Mas ao contrário do que se poderia supor, esses adolescentes não estão na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) ou em distritos e presídios. Treinador de boxe, esporte ao qual se dedica desde 1987, ele tenta convencer os garotos que há opções possíveis longe da vida marginal. Acredita que a principal vitória é ver os rapazes encontrarem esse caminho e seu esforço e trabalho foram recompensados pela descoberta do lutador Everton Caetano da Silva, o Tererê, considerado como uma das maiores promessas do esporte nacional entre os meio-médio ligeiros. Leia mais no Estadão