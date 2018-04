Um prédio no Morumbi

A Fifa não analisou o projeto do Morumbi enviado na sexta-feira, de acordo com dirigentes do São Paulo. O que não impediu o secretário-geral Jérôme Valcke de reiterar críticas ao estádio. Ontem, o Estado teve acesso ao projeto que pretende atender às exigências da entidade - é a terceira mudança para tentar garantir a abertura do torneio na capital. O comitê executivo local quer utilizar espaço da área social do clube e construir um prédio de três andares e subsolo na Praça Roberto Gomes Pedrosa para solucionar deficiências de estacionamento, áreas de hospitalidade para convidados da Fifa e estrutura para as transmissões de televisão.

"O que nos espanta é que Natal ainda nem escolheu o terreno para construir o estádio e o São Paulo é que apanha", reclamou o presidente do clube, Juvenal Juvêncio. Valcke havia dito que a cidade deveria enviar projeto de outro estádio, porque o Morumbi não tinha espaço no entorno para atender às necessidades de um jogo de abertura, semifinal, final ou de decisão de terceiro lugar da Copa de 2014. "Ele não conhece o estádio. São Paulo não tem terrenos para construir um novo. Se não for no Morumbi, a cidade não vai receber a Copa", disse o dirigente são-paulino.

A Fifa exige uma área de 50 mil metros quadrados para seus patrocinadores e outra de 35 mil metros quadrados para receber pessoas que comprarem pacotes que incluam serviços de hospitalidade - restaurantes, shows, lojas -, além dos ingressos para as partidas. Os dois espaços planejados pelo Comitê Executivo de São Paulo têm quase o total necessário (80.600 metros quadrados). E os caminhões de TV vão ficar bem em frente ao estádio, outra determinação da entidade.

"É uma estrutura semelhante à utilizada no estádio de Munique na Copa da Alemanha", explicou Caio Carvalho, presidente da SPTuris. Ele garantiu que os acessos ao Morumbi também seguirão os padrões de outras edições da Copa. "A estação de metrô que está em construção vai ficar a 1.100 metros da entrada do estádio. É a mesma distância de Dortmund."

O Comitê Executivo da Fifa vai se reunir no Rio, entre os dias 28 e 30, para debater os projetos das 12 cidades-sede brasileiras. Novas exigências não estão descartadas. "Faz parte do jogo e nós vamos procurar atendê-las", afirmou Carvalho.

Tanto o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, quanto o ministro do Esporte, Orlando Silva, concordaram ontem com o secretário-geral da Fifa sobre a situação atual dos estádios brasileiros. "Hoje nenhum tem condições de receber a Copa do Mundo", comentou Teixeira.