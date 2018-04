Um reencontro feliz no Pacaembu

Foi o reencontro perfeito. No primeiro jogo dos titulares após a conquista do título mundial no Japão, o Corinthians venceu o Mogi Mirim por 2 a 1, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

A torcida, formada por mais de 20 mil pessoas, saudou os campeões mundiais com bandeiras, faixas e gritos de "bi mundial" - muitos ficaram em pé quando o time entrou em campo e bateram palmas. Foi uma noite para celebrar o passado recente e sonhar com um futuro ainda melhor na figura de Alexandre Pato, que viu tudo das arquibancadas (leia mais ao lado).

A Fiel viu um time com Emerson Sheik, Guerrero e Jorge Henrique virar um placar adverso - e o resultado foi até apertado para quem terminou a partida com dois jogadores a mais.

E a torcida deixou o estádio se perguntando: quem sairá para a entrada de Alexandre Pato? A resposta mais fácil seria Jorge Henrique, mas foi ele quem fez o primeiro gol e sofreu o pênalti que deu a vitória ao Corinthians - a segunda consecutiva no Estadual. Jorge, como se viu, não é exatamente uma carta fora do baralho de Tite. É verdade que o Mogi não serve como base para medir a atuação do Corinthians, mas o ótimo trabalho que ele fez contra o Chelsea ainda conta.

O começo do jogo foi complicado. Quando o Corinthians percebeu que o ano havia, de fato, começado, já perdia por 1 a 0 - aos nove minutos, Fábio Santos e Paulo André bobearam, Carlos Alberto cruzou, Henrique se antecipou a Gil e fez 1 a 0.

Dali em diante, o Mogi tentou vencer o jogo na base da força física e da velocidade, usando como arma o contra-ataque. Em um deles, o 2 a 0 esteve próximo.

Não que o Corinthians jogasse mal. Faltava, porém, criar uma jogada que deixasse Guerrero na cara do gol. E, surpreendentemente, o time correu bastante, bem mais do que se esperava, especialmente Emerson. Seria uma consequência direta da presença de Pato no estádio?

Com o Mogi acuado - e errando passes tolos no meio de campo -, o Corinthians cresceu. Perdiam gols Guerrero, a referência na área, e Emerson, que ora caía pela esquerda, ora pela direita.

Mas no futebol também se vence com eficiência. Na primeira chance de Jorge Henrique, saiu o gol. O empate ocorreu aos 43 minutos, dois após Roni ter sido expulso - levou o segundo amarelo pela sequência de faltas.

Embora tenha voltado para o segundo tempo com um homem a mais, o que permitiu a Tite adiantar Danilo, o Corinthians sabia muito bem que precisaria virar o jogo logo porque poderia faltar gás para buscar o placar mais tarde. E o segundo gol saiu até mais cedo do que se imaginava. Aos seis minutos, Fábio Santos cobrou muito bem o pênalti sofrido por Jorge Henrique e fez 2 a 1 no placar.

Val repetiu o erro de Roni, cometeu faltas consecutivas e também foi expulso. Com nove, e já abatido, o Mogi virou sparring. O Corinthians pressionou, buscou o terceiro, mas depois tirou pé. Era hora de administrar.

Tite, então, passou a mexer no time. E deu chance a Douglas, Renato Augusto e Romarinho.

No domingo, o adversário será o Oeste, também no Pacaembu. A expectativa é grande pela estreia de Pato. Tite pode ainda testar Renato Augusto, ou pelo menos dar ao jogador revelado pelo Flamengo um pouco mais de tempo de jogo. Já seria uma maneira de treinar a equipe para a estreia na Libertadores, dia 20, na Bolívia, contra o San José.